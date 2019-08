I sentieri del Taburno nei percorsi naturalistici regionali La nuova sfida del presidente dell'Ente parco, Caturano: "Dobbiamo rivalutare l'intera area"

Dopo la candidatura al riconoscimento Unesco, nuovi importanti progetti per il Parco regionale del Taburno. Si punta al rilancio e alla valorizzazione dell'area protetta con una serie di iniziative che ne possano esaltare i percorsi e tutelare la natura con i suoi paesaggi e i suoi sentieri incontaminati. Il presidente dell'Ente regionale, Costantino Caturano infatti annuncia un “importante accordo con la Regione che sottoscriveremo a settembre per l'inserimento nell'Atlante Digitale dei cammini e sentieri del Mibact di alcuni sentieri naturalistici presenti sul Taburno”. Un progetto che rientra nel più ampio programma di sviluppo del Parco: “Tutto questo – sottolinea il presidente - per cercare di rilanciare un'area che per troppi anni è stata poco vissuta e poca apprezzata. Infatti lavoriamo non solo per la valorizzazione dei sentieri e dei percorsi ma anche alla tutela dell'ambiente, ad un monitoraggio concreto per evitare sversamenti illeciti di rifiuti”. Una sfida possibile secondo Caturano, ma che richiede la collaborazione di tutti gli attori coinvolti nella valorizzazione dell'area protetta. Fare rete, dunque, per un obiettivo comune: “E' una sfida che dobbiamo assolutamente raggiungere. Non si può più programmare o pensare lo sviluppo del nostro territorio senza capirne le esigenze – conclude Caturano - e tutto quello che si sta cercando di fare, anche con l'aiuto delle associazioni di categoria e dei comuni del territorio, va proprio in questa direzione”.