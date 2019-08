Alloggi Ex Iacp: "Manutenzione inesistente, basta disagi" IoXBenevento: "I cittadini continuano a segnarci disagi: Acer intervenga"



Io X Benevento torna sugli alloggi Acer ex Iacp, segnalandone lo stato di degrado: "Ulteriori segnalazioni giungono alla nostra associazione per quanto concerne la mancata manutenzione che l’ex Iacp non riesce ad effettuare agli alloggi di sua proprietà. Nel caso specifico, una signora che abita in via Salvo D’Acquisto 9; ci ha fatto presente che il marito ha sollecitato diverse volte l’ente per alcuni interventi di somma urgenza a causa di infiltrazioni di acqua all’interno dell’appartamento. L’abitazione, inoltre – fa presente l’inquilino – presenta problemi strutturali abbastanza seri.

Nonostante un sopralluogo della ditta, i lavori non sono stati ancora effettuati. Come associazione, invitiamo, l’attuale Acer, a garantire le urgenze più impellenti, tutelando - quantomeno - le fasce più bisognose, come nel caso specifico; visto che, tra l’altro, si tratta di una persona con seri problemi di salute, che abita al 4° piano di uno stabile sprovvisto di ascensore. Contiamo nel vostro senso di responsabilità, nella speranza che questi disagi non ci mettano nella condizione di dover presentare formale denuncia alla Procura della Repubblica".