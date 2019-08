Vulnerabilità sismica, un'altra scuola verso la chiusura Si tratta del plesso di via Ricci a Pacevecchia. Non ha superato le prove vulnerabilità sismica

Il plesso scolastico di via Cristoforo Ricci al rione Pacevecchia verso la chiusura dopo i risultati delle prove per certificare la vulnerabilità sismica dell'edificio che fa parte dell’istituto comprensivo “Torre”.

Il Comune, infatti, con una nota spiega che: “l'edificio scolastico non rispetta la normativa relativa ai carichi verticali e quella sismica. Il sindaco Mastella ha dato quindi immediata notizia della problematica ai dirigenti scolastici regionale, provinciale e di istituto. Ha altresì inviato nota di sollecito per un finanziamento straordinario al ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Bussetti e al presidente della regione campania, De Luca. Sempre questa mattina il vicesindaco nonche’ assessore ai Lavori Pubblici e l’assessore all’Istruzione, Del Prete hanno incontrato la dirigente di istituto ed i suoi collaboratori per cominciare ad individuare le possibili soluzioni onde mitigare al massimo i disagi alla popolazione scolastica interessata.