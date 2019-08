Pulizia aiuole e strade, si riparte dal Rione Libertà | FOTO Presto anche il ripristino delle aree verdi nei pressi del nuovo ponte "Tibaldi"

I dipendenti della ditta incaricata dal comune sono al lavoro da questa mattina nella zona San Modesto per il secondo taglio dell'erba lungo i marciapiedi, aiuole e parchi gioco. “Si continua a lavorare – spiega il consigliere delegato al Verde Pubblico, Angelo Feleppa -. Superati gli inconvenienti tecnici (caratteristiche idrauliche) saranno rimessi a regime – spiega - gli spazi verdi lungo Ponte Tibaldi. Sono comunque in corso alcuni (isolati) interventi in altri punti della città compresi quelli di interfaccia nelle zone limitrofe ed esterne all'aria urbana”.