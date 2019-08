Cambiano i vertici della sanità. Nel Sannio Ferrante e Volpe Rispettivamente alla direzione dell'ospedale Rummo e dell'Asl di Benevento

Per il dopo Pizzuti (che dirigerà il Moscati di Avellino) al San Pio di Benevento arriva l’irpino Mario Ferrante, finora direttore generale dell’azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

Per l'Asl di Benevento, invece, sarà Gennaro Volpe a prendere il posto di Franklin Picker.

Sono i nomi che viaggiano verso l'ufficialità per sostituire, come da programma, i vertici della sanità sannita su indicazione della Regione.