Operai forestali, la Provincia: "Pagati stipendio e 14esima" Una boccata d'ossigeno per decine e decine di famiglie nel Sannio

Sono stati accreditati gli stipendio del mese di giugno e la 14esima mensilità degli operai forestali della Provincia di Benevento.

Lo comunica il presidente della Provincia, Antonio Di Maria che, come si ricorderà, aveva dato disposizioni in tal senso alla struttura amministrativa e finanziaria dell'Ente “affinché anticipasse i fondi dal Bilancio in considerazione dei gravi ritardi registrati nei relativi stanziamenti da parte della Regione Campania”.