Il medico sannita: "Vado a curare i migranti su una ong" Alfredo Nazzaro: "Protesta contro decreto sicurezza bis: noi siamo di più di chi urla e sbraita"

Sdegnato per i contenuti del decreto sicurezza bis, ieri diventati legge dopo l'ok al Senato, il noto medico sannita Alfredo Nazzaro ha deciso di andare nella direzione diametralmente opposta. Se le Ong vengono messe nel mirino, tra multe milionarie, sequestri e arresti, Nazzaro proprio a una nota Ong spagnola si è rivolto, offrendosi come volontario. Ha inviato infatti una mail alla Ong, spiegando di essere un medico chirurgo specializzato in ostetricia e ginecologia e disponibile a prender parte a missioni di soccorso in mare nel Mediterraneo. Dalla Ong la risposta : “Ci servono medici con esperienza di pronto soccorso, dunque mandi pure il curriculum”. E non è una mera provocazione: "Io voglio andarci veramente sulla open arms - spiega Nazzaro ad ottopagine - e mi auguro che mi accettino". L'obiettivo è dare un segnale dopo l'approvazione del decreto sicurezza bis: "Siamo più di loro, di quelli che gridano assieme a Salvini, che scrivono atrocità sui social e bisogna farlo capire, smuovere le coscienze. Quel decreto è una porcheria ed è pessimo anche quanto fatto da Minniti". E salire su quella nave è una risposta ben precisa: "io coi migranti, con quelle donne, ho già lavorato da medico, conosco i loro occhi, gli abissi che si vedono dentro per le sofferenze e le esperienze terribili vissute: non si può riservare inumanità a queste persone". Nazzaro, stimato professionista, nel caso venisse accettato a bordo starebbe in missione dalle tre alle sei settimane, naturalmente su base volontaria "e anche se ci fosse stato un compenso avrei rinunciato"