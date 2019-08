Lavori lungo il raccordo, stop al traffico Tra le uscite di San Giorgio del Sannio e Castel del Lago, dalle 22 alle 5 di domani

Chiude il tratto del raccordo stradale di Benevento, tra le uscite di San Giorgio del Sannio e Castel del Lago, da questa sera alle ore 22.00 e fino alle ore 5.00 di domani 8 agosto.

Lo stop è necessario per consentire la prova di carico sul ponte che è stato oggetto di precedenti lavori e che già diede luogo alla chiusura notturna del raccordo qualche tempo fa.

Per essere più precisi: chi viaggia in direzione A 16 (casello di Bn) avrà uscita obbligatoria a San Giorgio del Sannio e percorrendo la ss 7 potrà imboccare la A 16 solo in direzione Bari. Qualora volesse procedere in direzione Napoli dovrà procedere verso Avellino tramite viabilità ordinaria e potrà rientrare in autostrada al casello di Av est.Chi invece viaggia sulla A 16 in direzione Napoli dovrà uscire obbligatoriamente al casello di Bn. Da lì, per andare verso Napoli, dovrà procedere sulla viabilità ordinaria in direzione Av e riprendere la A 16 ad Av est. Oppure, se procede verso Caianello, dovrà uscire a Castel del Lago, prendere la Ss 7 procedere per San giorgio del Sannio e reimmettersi sul Raccordo.