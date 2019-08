Vertice trasporti. "Si cambi, da 30 anni lo stesso piano" I sindacati in prefettura. Oltre agli stipendi al centro della riunione il piano di ottimizzazione

Ritardi nei pagamenti degli stipendi ai dipendenti e nell'attuazione del nuovo piano di ottimizzazione al centro del vertice in programma questa mattina in prefettura a Benevento tra i sindacati rappresentanti dei lavoratori della Trotta bus, i vertici dell'azienda e i rappresentanti di Comune e Prefettura.

Ritardi che per Mauro Trotta, amministratore delegato della Trotta bus deriverebbero da “aspetti tecnici che non riguardano l'azienda e speriamo comunque di aver risolto. Nonostante la sospensione di un Durc (documento Unico di Regolarità Contributiva) così protratta ha anticipato tre mensilità. L'azienda ha una capacità finanziaria importante che può sostenere la problematica ma che non riguarda l'azienda”.

“Sono state pagate da Trotta le spettanze di giugno e la quattordicesima – ha evidenziato invece l'assessore al bilancio, Maria Carmela Serluca – seppur con qualche giorno di ritardo. Il vertice ha rappresentato un momento di confronto ampio anche su un argomento importante come il piano di ottimizzazione del trasporto pubblico locale che ci siamo impegnati a seguire e ad attuare”.

Prefettura e Comune ribadiscono la massima attenzione, dunque, ma i sindacati insistono sulla necessità di azioni da mettere in campo il prima possibile. “Questo stato di fatto fisiologico non può proseguire – spiega Cosimo Pagliuca Uil trasporti – occorre trovare una soluzione per evitare i ritardi. Per questo manterremo alta la guardia e abbiamo anche richiamato il comune della questione del piano di ottimizzazione presentato dalla Trotta lo scorso gennaio e da noi approvato. Non è un problema di Trotta o dei dipendenti questo piano serve alla città e a Benevento per rilanciare il trasporto pubblico locale fermo ad un piano di trenta anni fa”.