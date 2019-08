Agriturismi verso il sold out a Ferragosto Il direttore regionale Coldiretti Campania: "Dal Cilento alle aree interne dati positivi"

Si prospetta un Ferragosto all'insegna della natura e del buon cibo in Campania, dove gli agriturismi agriturismi fanno registrare già dati importanti che lasciano ben sperare nel tutto esaurito per il prossimo 15 agosto.

Un risultato che secondo il direttore regionale della Coldiretti, Salvatore Loffreda è il frutto del lavoro svolto in questi anni: “I dati sono molto positivi e questo perché abbiamo lavorato bene in questi anni”. Oggi infatti le strutture agrituristiche possono contare su un'offerta sempre più diversificata oltre che sull'ottima enogastronomia locale.

Un risultato dovuto al lavoro costante “alla ricerca dei prodotti di qualità. Inoltre – ricorda Loffreda - da quando abbiamo voluto l'accademia degli 'Agrichef' possiamo contare su una preparazione sempre più accurata e ricercata dei piatti proposti. Ed i successi sono tanti, le persone stanno apprezzando l'offerta proposta nei nostri agriturismi. Pertanto siamo fiduciosi che a Ferragosto si vada verso il tutto esaurito”.

Dati che consentono di scattare una fotografia del turismo eno-gastronomico in Campania. Anche il Ferragosto 2019, dunque, si prospetta all'insegna del buon cibo, del relax ma anche della natura alla scoperta delle bellezze del territorio campano. Diverse le mete scelte fino ad oggi per il prossimo 15 agosto: “Il Cilento sicuramente, ma anche l'Alta Irpinia gioca una bellissima parte e poi le aree interne del beneventano”. Dalla Costa alle aree interne, quindi, tante le possibilità offerte a chi scegliere la Campania come meta per trascorre la prossima festività di Ferragosto. Secondo l'esponente regionale dell'associazione di categoria infatti la Campania “è una regione che è cresciuta tanto, questo grazie anche agli ultimi investimenti che la Regione è riuscita a fare con i Psr che stanno consentendo a molte strutture di procedere con un ammodernamento che le renda sempre più attrattive”.