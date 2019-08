Ordine dei medici: buon lavoro a direttori Asl e San Pio Ianniello: "Conoscoi personalmente Ferrante e Volpe: nessun dubbio su loro impegno per il Sannio"

l Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Benevento Giovanni Pietro Ianniello, a nome dei Medici della Provincia di Benevento, augura un proficuo lavoro ai neo direttori della Azienda Ospedaliera San Pio e della ASL di Benevento.

Conoscendo personalmente i dottori Mario Nicola Vittorio Ferrantee Gennaro Volpe- afferma Ianniello - non dubito sul loro impegno per garantire nel Sannio una assistenza di eccellenza sia sul territorio che in ambito ospedaliero.

L’OMCeO, organo sussidiario dello Stato e componente dell’istituendo Tavolo di Confronto Permanente tra il Coordinamento Regionale degli Ordini e la Regione Campania - continua Ianniello- è direttamente impegnato nella difesa del bene salute a 360 gradi e della dignità e del decoro della “Professione Medica”, e continuerà ad avere su questi punti l’alto livello di attenzione che ne ha caratterizzato l’attività negli ultimi anni.

Nello spirito di corretti rapporti istituzionali – conclude il Presidente Giovanni Ianniello- confermo la disponibilità dell’OMCeO di Benevento e quella mia personale ad una fattiva collaborazione.

Sarà pertanto mia cura, al rientro da un breve periodo di ferie, organizzare un incontro con i due Direttori dell’ASL BN/1 e dell’A.O. San Pio.