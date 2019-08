Concerto di Vasco a Benevento. Mastella: Contatterò suo staff La candidatura lanciata dal “Solo Vasco Fansclub di Benevento”

Qualche giorno fa il “Solo Vasco Fansclub di Benevento” aveva avanzato l'idea al sindaco Mastella di tenere un concerto di Vasco Rossi a Benevento. Questa mattina il primo cittadino ha scritto ai fans del Blasco annunciando la sua piena disponibilità a candidare il capoluogo sannita per un concerto indicando lo stadio 'Ciro Vigorito' come ideale per lo sperato concerto.

“Da parte mia – ha scritto Mastella -, piena disponibilità per il concerto di Vasco Rossi. Tenterò anche io di mettermi in contatto con gli organizzatori e con il suo staff. Lo stadio Vigorito sarebbe l'ideale, ma dipende dal Tour che Vasco ha in programma”.