Scuole di competenza Provincia, presentati i bandi di gara Oltre tre milioni e mezzo di euro per istituti di Guardia, Cerreto e Circello

Sono stati pubblicati i Bandi di gara a procedura aperta per alcuni interventi sull’edilizia scolastica del patrimonio della Provincia di Benevento per oltre 3 milioni e 500 mila euro. Al centro dei bandi l'adeguamento sismico della palestra, laboratori e auditorium del plesso di Guardia Sanframondi dell’Istituto "Galilei - Vetrone" per un importo a base d’asta di 980.477 Euro; la messa in sicurezza sismica ed impiantistica e per l’efficientamento energetico dell’Istituto della Secondaria Superiore "Carafa - Giustiniani" di Cerreto Sannita per un importo a base d’asta di 1.535.000 Euro e l'adeguamento, miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell’Istituto Tecnico "Rosario Livatino" di Circello per un importo a base d’asta di 998.000 Euro.