Ato rifiuti, Romito eletto nuovo direttore

Massimo Romito eletto nuovo direttore generale dell'Ato rifiuti della provincia di Benevento. La fumata bianca è arrivata questa mattina, quando si è riunito il consiglio dell'Ente d'ambito per le votazioni. Romito, geologo, è stato per undici anni direttore generale dell'Asia di Benevento ed è stato eletto all'unanimità dei presenti. Intanto, dopo l'elezione di questa mattina bisognerà attendere nei prossimi giorni quando dovrebbe esserci l'accettazione da parte del tecnico. Ad annunciarlo il presidente dell'Ato rifiuti, Pasquale Iacovella che anzitutto evidenzia l'importanza del ruolo del direttore nonché dei successivi adempimenti affinché l'Ente d'ambito possa diventare finalmente operativo: “Il dottor Romito è esperto della materia avendo ricoperto il ruolo di direttore Asia per undici anni. Dopo l'accettazione, che dovrà esserci nei prossimi giorni, l'Ato rifiuti può diventare operativo in un periodo delicato come questo con l'imminente chiusura del termo-valorizzatore di Acerra. Il passo successivo – spiega Iacovella – sarà il bando per la nomina del collegio dei Revisori dei conti, poi dovrà essere il direttore a predisporre il piano industriale per la gestione dei rifiuti nella provincia di Benevento. Un piano sicuramente complicato – commenta il presidente - vista la carenza degli impianti, e che richiederà un importante lavoro per la progettazione e messa a norma degli impianti esistenti come lo Stir di Casulduni”.