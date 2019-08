Rincaro acqua zona Asi, interviene Confindustria Liverini: "In programma incontri ad hoc con ARERA per verificare criteri di fatturazione"

Sui rincari dell'Ente idrico campano alle industrie della zona Asi di Ponte Valentino interviene anche il presidente di Confindustria, Flippo Liverini.

“Confindustria sta seguendo da diverso tempo la questione degli aumenti in fattura dei costi dell’acqua per le aziende industriali. Aumenti esponenziali che sono per lo più addebitabili alle significative modifiche introdotte dalla delibera 665 del 2017 (o “Testo Integrato dei Corrispettivi Idrici”) con la quale l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ex AEEGSI, ha stabilito nuove regole sull’articolazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato.

Rispetto a queste disposizioni, con l’ausilio dei nostri uffici di Roma, abbiamo in programma incontri ad hoc con ARERA per verificare se i criteri dalla stessa imposti per la fatturazione siano stati recepiti nel modo corretto dal nostro gestore.”