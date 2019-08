Lutto in CIA per la scomparsa di Antonio Meccariello Domani mattina gli uffici della Confederazione resteranno chiusi al pubblico

“La scomparsa dell’amico e collega Antonio Meccariello rappresenta per tutta la CIA – Agricoltori Italiani di Benevento una gravissima perdita. Responsabile tecnico dell’ufficio Valle Caudina, Antonio Meccariello era un professionista stimato dai colleghi e dai soci della Confederazione, conosciuto per il suo leale attaccamento alla CIA e ben voluto da tutti per il suo carattere solare capace di regalare sempre un sorriso”.

Così la Confederazione italiana agricoltori ricorda Antonio Meccariello ed annunciano la chiusura degli sportelli per domani mattina: “Il presidente Raffaele Amore, il direttore Alfonso Del Basso e tutta la confederazione provinciale esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Antonio e si stringono nel dolore alla moglie ed ai figli. Domani mattina, in occasione delle esequie, gli uffici CIA della Provincia di Benevento resteranno chiusi al pubblico”.