Messa in sicurezza del Calore, ok al progetto di fattibilità Contempla una serie di interventi per un importo 24 milioni di euro

Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha approvato il Progetto di fattibilità tecnico-economica per la messa in sicurezza e ripristino della sezione idraulica del fiume Calore nella confluenza con il fiume Sabato in località Pantano e sul tratto compreso tra i Comuni di Ponte, Guardia Sanframondi, Solopaca, Telese Terme, Amorosi e Melizzano.

Il Progetto, finanziato dalla Regione Campania con il Fondo di rotazione per la progettazione, contempla una serie di interventi per tutto il tratto del fiume Calore per un importo di Euro 24.118.000. Tuttavia, sono disponibili sugli stanziamenti regionali risorse finanziarie pari ad Euro 7.448.208: il Presidente Di Maria ha, dunque, dato mandato al Responsabile Unico del Procedimento del Servizio Tutela Ambiente della Provincia, Gennaro Fusco, di selezionare gli interventi proposti dal Progetto in ordine alle criticità rilevate ed in funzione della esigenza di salvaguardare le infrastrutture provinciali interessate dai dissesti, riconducendo il tutto nell'ambito del quadro delle risorse economiche attualmente disponibili.