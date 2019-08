Torna domenica l'appuntamento con le 'Domeniche della salute' L'iniziativa promossa dal Rotary club di Benevento

Torna domenica a Benevento l'appuntamento con le 'Domeniche della salute', l'iniziativa promossa dal Rotary club presieduto da Luigi Marino. Dalle 18 alle 21 sono previste visite per la prevenzione delle malattie cardiovascolari attraverso la valutazione del rischio globale con il cardiologo Giuseppe Palmieri, che lavora presso l’Uoc cardiologia / Utic P.O. dell’Ospedale Cardarelli di Campobasso. Un camper medico attrezzato, messo a disposizione dalla Croce Rossa Italiana, sosterà lungo Corso Garibaldi (all’altezza della Prefettura). Evento volto a promuovere la cultura della prevenzione tra la popolazione

"Secondo gli studi epidemiologici dell’Oms - viene evidenziato in una nota - la cardiopatia ischemica e la vasculopatia cerebrale sono responsabili di più di 14 milioni di morti all’anno. La strategia vincente è la prevenzione primaria, volta a evitare il primo evento. Essa è la premessa necessaria per l’attivazione di strategie finalizzate alla riduzione del rischio e si attua attraverso un triplice passaggio: attribuzione di una classe di rischio a ogni paziente; screening strumentale (da ripetere periodicamente) al fine di scoprire condizioni patologiche precliniche onde trattarle prima che provochino danni; intervento sui fattori di rischio modificabili (miglioramento stile di vita) ed eventuali terapie farmacologiche". "L’appuntamento mensile con le Domeniche della Salute – dichiara il presidente del Rotary Lugi Marino – sono un tassello importante dell’azione di Service Rotariana, in quanto rappresentano momenti di forte vicinanza ai bisogni della comunità, un gesto di solidarietà concreta e diretta sul territorio". Il prossimo appuntamento con le Domeniche della salute ci sarà il 15 settembre con il dottor Pasquale Zagarese che effettuerà visite per la prevenzione dei tumori al seno.