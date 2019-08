Picucci: "Arco del Sacramento e Hortus aperti a Ferragosto" L'assessore al Turismo: "Siti per cui registriamo un incremento oggettivo di visitatori"

Dall'Arco del Sacramento all'Hortus conclusus, il prossimo Ferragosto a Benevento si prospetta all'insegna dell'arte e della storia. Ed anche il comune ha deciso, come già fatto in altre occasioni di lasciare aperti i siti di interesse culturale in occasione dell'ormai imminente festività del 15 agosto. Ad annunciarlo l'assessore al Turismo, Oberdan Picucci: “Come ho sempre fatto in questi anni farò in modo che i siti di attrazione di competenza del comune possano restare aperti. Siti che negli ultimi tempi stanno palesando un aumento oggettivo dei visitatori”. Si spera, dunque, anche per la prossima settimana di poter contare sul riscontro positivo di questi mesi: “Benevento è una meta che piace, che desta curiosità. Pertanto anche a Ferragosto mi auguro ci possa essere un buon riscontro di presenze, il tutto per avvicinarci a fine mese quando organizzeremo la 40esima edizione di Benevento Città spettacolo”.

Ed è proprio in vista dell'importante kermesse che il delegato al turismo evidenzia: “Ci sono quotidianamente richieste di gruppi provenienti anche da fuori regioni che stanno chiedendo informazioni logistiche perché stanno manifestando la volontà di visitare Benevento proprio per 'Città Spettacolo' e restare per qualche giorno in città”. Intanto ad oggi sembra già possibile tracciare un primo bilancio positivo dei turisti in città durante l'estate. L'obiettivo ora è trasformare queste presenze in turismo stanziale: “Sicuramente le presenze ci sono state anche grazie agli eventi messi in campo in questi mesi, come il Bct. Riscontriamo un incremento oggettivo di presenze seppur giornaliere, in quanto spesso i visitatori vengono a visitare i nostri siti poi però dormono altrove. Sicuramente è su questo aspetto che bisognerà lavorare, ma partiamo dal dato positivo di un incremento oggettivo di presenze in città”.