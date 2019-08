CNA Artigianato sannita ospite a Ravello Prodotti sanniti saranno mostrati in un percorso visivo

La CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) Campania Nord, con la direttrice territoriale di Benevento, Annarita De Blasio, mette a segno un nuovo importante risultato per le aziende sannite: il gemellaggio con Ravello in occasione, lunedì 12 agosto, all’interno della quarta edizione di Calici di stelle, di “Astri ed estri artigianali”: la manifestazione dove i prodotti sanniti saranno mostrati in un percorso visivo, animato dal quartetto di sassofoni a cura dei Filarmonici di Benevento.

Salvatore Di Martino, primo cittadino del Comune della Costiera amalfitana, si è detto entusiasta della sinergia tra i due territori, il suo e quello dell’entroterra sannita: “La nostra tradizione fatta di turismo e musica sarà arricchita dalla vostra fatta di alto artigianato, di cibo e di produzione vitivinicola importante quanto e come la locale. Vogliamo abbracciare, facendo da volano, non solo la storia della Costiera ma quella della Campania tutta”.

Saranno la meravigliosa cornice di Palazzo Confalone coi viali e i giardini di Ravello, a ospitare i produttori sanniti.

Maria Rosaria Sammarco, della famiglia proprietaria di Palazzo Confalone ha spiegato con belle parole la decisione di accogliere gli artigiani tra le splendide mura del residenza gentilizia del XIII secolo, famosa per aver ospitato il musicista Richard Wagner.