Comune poco "trasparente", l'appello della Flp Deve essere garantito il libero accesso, consulto e rilascio gratuito degli atti richiesti

Un appello ad utilizzare maggiore trasparenza nelle scelte amministrative. E' quello che arriva dalla Flp funzioni locali che invita il sindaco Clemente Mastella e la segretaria comunale Maria Carmela Cotugno, per il suo ruolo sull'anticorruzione, all'aggiornamento della pagina sugli incarichi dirigenziali.

La FLP Funzioni Locali interviene facendo seguito agli ultimi incarichi ed assunzioni e procedure assunte per Mobilità volontaria presso il Comune di Benevento, come ultimo, la nomina conferita a Comandante della Polizia Municipale a Fioravante Bosco, al fine di ottemperare secondo quando stabilito dalla Legge n. 190/2012 e i Decreti Legislativi attuativi n. 33/2013, n. 39/2013 e n. 97/2016 e direttive ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) per l'aggiornamento e pubblicazioni di (curriculum vitae, conferimento incarichi, compatibilità incarichi conferiti ex art. 20 d.lgs.vo n. 39/2013 etc.) della pagina "amministrazione trasparente" del comune di Benevento.

Ricorda, infine, che “tale procedura si applica a tutte le pubbliche amministrazioni con piena trasparenza e legalità prevista con obbligo di pubblicazione di tutti gli atti prodotti sui siti istituzionali "amministrazione trasparente" con libero accesso, consulto e rilascio gratuito degli atti richiesti dai cittadini.