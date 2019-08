Dal Ponte Tibaldi all'Arco, ecco il restyling del verde Ad illustrare gli interventi il delegato al settore, Angelo Feleppa

Dal Ponte Tibaldi alle aiuole nei pressi dell'Arco di Traiano, dalle scuole ai vari rioni cittadini. Prosegue il restyling del verde pubblico in città avviato nelle scorse settimane e che proseguirà nei prossimi giorni non appena trascorso il Ferragosto. Ad illustrare gli interventi realizzati e le opere in programma è il delegato al Verde pubblico, Angelo Feleppa che assicura: “L'intervento complessivo è ormai a buon punto. Siamo partiti in ritardo ma questo ritardo ormai è stato superato, in quanto siamo riusciti a realizzare un primo intervento molto ampio e stiamo ultimando al Rione Libertà. Superata questa settimana di Ferragosto i lavori proseguiranno a pieno ritmo”.

Lavori che hanno interessato anche molte scuole del capoluogo sannita “dall'edificio scolastico Epitaffio alla scuola San Vito, Mazzini, Pietà, Federico Torre e Nicola Sala, mentre è in corso l'intervento di pulizia del verde alla scuola di via Torino”. Opere importanti in vista del prossimo mese di settembre quando finita ormai l'estate si tornerà tra i banchi. Ma prima che finisca l'estate il restyling del verde pubblico riguarderà anche monumenti e infrastrutture della città a partire dal nuovo Ponte Tibaldi.

Struttura quest'ultima considerata strategica per la viabilità e spesso scelta dai cittadini per fare jogging e passeggiate all'aria aperta. Di qui l'importanza di garantire una manutenzione adeguata del verde circostante. In questo caso però “sarà necessario intervenire sull'impianto idrico. Opera – spiega Feleppa - che non abbiamo potuto realizzare prima per un problema tecnico in quanto le caratteristiche idrauliche non erano sufficienti per determinare una condizione di continuità. Adesso abbiamo trovato una soluzione tecnica su due appoggi, in quanto l'impianto è importante per garantire la manutenzione dell'area verde lungo il Ponte”. Attenzione rivolta infine alle aiuole nei pressi dell'Arco di Traiano: “Abbiamo ripristinato gli impianti e completato un primo parziale intervento di piantumazioni nuove - precisa il delegato al settore – ma presto arriveranno nuove piante per completare tutta l'opera nelle due ali laterali all'Arco di Traiano”.