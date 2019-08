Mastella: "Nuove aree gioco per i bambini" L'annuncio sui social: "Da settembre partiranno lavori di ripristino nei quartieri periferici"

Al via da settembre i lavori di ripristino delle aree gioco nei quartieri periferici di Benevento. Ad annunciarlo attraverso la sua pagina facebook è direttamente il sindaco, Clemente Mastella, che in un post parla dei genitori che sempre attraverso i social gli hanno scritto a seguito dell'invito ad evitare le partire di calcio nei pressi della chiesa di Santa Sofia. “Molti genitori e non solo – scrive Mastella - mi hanno scritto a proposito del mio invito a contenere le partitelle in piazza Santa Sofia. Alcuni mi chiedono anche se ci sono iniziative comunali per aree gioco. Ecco da settembre partiranno i lavori di ripristino delle aree gioco nei quartieri periferici”. Il primo cittadino, inoltre, annuncia per il prossimo anno “ulteriori aree gioco per i bambini in villa e nel quartiere di Capodimonte”.