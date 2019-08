Io più forte di te e la preghiera per Nadia Toffa L'associazione ricorda la giornalista scomparsa

“Forse questa nota non sarà letta da alcuno o rimarrà una delle tante che, in queste ore, affollano testate giornalistiche e social. Riposa in pace Nadia Toffa. Poche righe senza retorica, ma dettate solo ed esclusivamente dal cuore, un cuore che lotta come ha lottato il tuo, contro un mostro invisibile che sconvolge il corpo e l’anima". Così Vittoria Principe presidente dell'Associazione “ Io più Forte di Te”. "Il tuo sorriso, in questa lotta, ha dato forza a tanti ed anche il tuo sacrificio, nell’ottica cristiana, salverà tanti. Il cancro entra nella vita a gamba tesa, distruggendo certezze, sogni, parte di realtà. Non è una lotta facile, comprensibile...solo chi la vive, può percepirne il peso e le dinamiche. Ho vissuto questo anno e mezzo seguendo la tua vicenda sui social e qualche volta in privato ci siamo scambiate qualche lacrima. Ho pregato per noi, per te, laddove tu non giungevi fisicamente, l’ho fatto io, inginocchiata ai piedi di San Pio a Pietrelcina, per chiedere forza e salvezza. Non una iena, ma una leonessa, al tempo dolce e fragile. E spesso, in questi ultimi mesi di silenzio, mi sono ritrovata, di buon mattino, a cercare sui social tracce di te che mi dessero la certezza che la lotta evolveva verso la

vittoria. Poi la notizia, le lacrime, il dolore lacerante. Da lassù ora tocca a te...sostienici in questo difficile cammino. La vita è una cosa meravigliosa e tu, come me, come tanti di noi, lo avevi ben compreso”.