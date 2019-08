Turisti affascinati dal Sannio: "Un giorno non basta" Il commento di chi oggi ha trascorso il Ferragosto in città

Sono arrivati dalla Puglia come dalla Lombardia, chi per far visita ai parenti e chi per un viaggio organizzato che proseguirà ad Ariano Irpino. Ferragosto tra arte e cultura per i turisti che oggi hanno scelto di visitare Benevento per trascorrere questo giorno di festa. Dalla chiesa di Santa Sofia all'Arco di Traiano, dall'Arco del Sacramento al Teatro Romano. E non solo. I monumenti di Benevento conquistano i visitatori che si sono detti affascinati dalle bellezze del capoluogo sannita e deliziati dalle prelibatezze enogastronomiche.

Arte e cultura non smettono dunque di meravigliare i turisti al punto che c'è chi invita a valorizzare ulteriormente il patrimonio artistico: “E' veramente bella, ma andrebbe valorizzata di più come capita alle città del Nord”.

Questa mattina inoltre un gruppo di centodieci persone provenienti dalla Puglia affollava il Corso Garibaldi. Hanno scelto il Sannio come prima tappa di un tour che proseguirà ad Ariano Irpino, per poi far rientro a casa in giornata. E Benevento con i suoi monumenti e la sua storia non sembra aver deluso le aspettative dei visitatori che si sono detti meravigliati di aver trovato così tante cose da ammirare.

“E' bellissima, sinceramente non me l'aspettavo”, commenta una signora ma le fa eco un altro turista del gruppo che fa notare la quantità oltre che la bellezza dei monumenti presenti in città: “C'è veramente tanto, un giorno non basta per vedere tutto”, rileva il turista assicurando: “Sicuramente, appena sarà possibile torneremo per visitare tutto. Qui c'è così tanto da vedere”. Una promessa che può rappresentare in fondo anche una speranza affinché per il futuro queste visite giornaliere possano trasformarsi in turismo stanziale.