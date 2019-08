Paura in tangenziale: auto contro mano Fermata dalla municipale: aveva creato il panico tra gli automobilisti

La Polizia municipale di Benevento rende noto che questa mattina è riuscita a bloccare la conducente di un'autovettura che si era immessa contromano su un tratto di Tangenziale cittadina, creando per qualche minuto allarme tra coloro che percorrevano la strada. La pattuglia dei motociclisti, che era in transito nella zona, ha fermato la donna, apparsa in stato confusionale, e le ha contestato le relative sanzioni per violazione delle norme dettate dal Codice della strada.