Smog e stop al traffico, Mastella: pensate ai bambini Il sindaco: troppi malati per le polveri sottili

Il sindaco di Benevento torna a prendere posizione sullo smog e le conseguenti decisioni di chiudere la città alle auto per riportare nella norma le polveri sottili.

Lo fa dal suo profilo facebook dove commenta: “A quanti si lamentano delle chiusure al traffico consiglio un articolo sul Corriere della sera di oggi. Un terzo dei nostri bambini soffre di asma bronchiale provocato dalle polveri sottili. La malattia diventa cronica e anche se oggi è in larga misura curabile, sottopone a stressanti cure farmacologiche. Perciò chi alza la voce contro le mie misure che sono lo so ancora un palliativo, pensasse ai bambini. Degli anziani ho detto altre volte: molti muoiono prima del tempo proprio per queste polveri che minano i polmoni. Buon fine estate a tutti”.