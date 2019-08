Il fotografo sannita Giovanni Di Dio omaggia Alla Verber Uno shooting a San Pietroburgo ispirato dalla manager della moda recentemente scomparsa

“Non bisogna fermarsi a guardare l’acqua in un secchio se abbiamo un mare d’avanti”. E' l'insegnamento che cita come senso del suo ennesimo viaggio di lavoro il fotografo sannita Giovanni Di Dio. Questa volta Di Dio attraverso i suoi scatti ha voluto raccontare una storia “non solo fashion”, la storia di Alla Verber, famosa manager di moda di origine russa, morta a causa di una meningite fulminante

La Verber nativa di San Pietroburgo era direttore moda dei grandi magazzini di Mosca Tsum e vicepresidente di Mercury. L'executive che per prima ha creduto nella commercializzazione dell'abbigliamento di lusso in Russia, si è spenta il 6 agosto scorso durante un soggiorno in Italia a Forte dei Marmi all'età di 61 anni. Grazie al suo impegno, Verber ha portato nel Paese d'origine tutte le eccellenze italiane in tema moda, marchi come Dolce&Gabbana, Giorgio Armani e molti altri, ricevendo l’Ordine al merito della Repubblica Italiana nel 2011.

“I sogni sono desideri e Alla Verber non ha solo sognato ma realizzato il suo sogno, anche se lontana dal suo paese natale”.

Questa la riflessione del fotografo sannita che conosce bene la regola del “mai profeti in patria”. Dopo Londra, Barcellona, Parigi, Praga, Mosca, ora è la volta di San Pietroburgo, in collaborazione con la brava stilista Russa Anna Akopova titolare del Marchio Qieva con sede proprio a San Pietroburgo. Ad indossare le fantastiche creazioni, la modella russa Maria Tyutyunikova. Sfoggiando tutta la sua bellezza ma senza annebbiare l’importanza dei capi incorniciati dai meritati scenari “elegantemente storici” di San Pietroburgo.

Tanti i curiosi fermatisi ad ammirare il fashion trio immortalando e postando sui social foto e video dello shooting. Il sogno di Giovanni Di Dio ideatore e direttore artistico di “Benevento in Moda” (il primo ed unico evento Alta Moda della storia sannita, giunto alla quarta edizione) è di ricevere prima o poi un piccolo aiuto dall’amministrazione comunale. Ringrazia vivamente Denny Mendez madrina indiscussa di “Benevento In Moda” e tutti gli stilisti che dalla Lombardia alla Sicilia hanno impreziosito l’evento rendendolo d’importanza nazionale.