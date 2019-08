Caduta calcinacci, chiusa la galleria sulla pista di Pantano La prossima settimana sopralluogo e ripristino

Questa mattina è stata chiusa la galleria sulla pista ciclopedonale Benevento - Vitulano "Paesaggi sanniti" in località Pantano del capoluogo. A seguito di alcune segnalazioni ed effettuato un sopralluogo, il Settore Tecnico della Provincia di Benevento, proprietaria della pista, ha disposto prudenzialmente la chiusura del tunnel a causa della caduta di calcinacci dalla volta. La galleria, dove un tempo correvano i treni della Napoli/Bari, è stata transennata con l'ausilio della Polizia Municipale del capoluogo e di quella Provinciale. Il responsabile del Servizio patrimonio edilizio della Provincia, Michelantonio Panarese, ha disposto per la prossima settimana un nuovo sopralluogo ed un intervento di ripristino. Gli appassionati frequentatori della pista potranno comunque percorrerla in tutta la lunghezza (circa 7 chilometri) e in sicurezza utilizzando la stradina che aggira il tunnel.