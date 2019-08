Proiezioni multimediali per scoprire il Teatro Romano di sera Stasera e domani aperture serali che a settembre diverranno una rassegna: Città Teatro

“E' bastato qualche esperimento per capire che le aperture serali funzionano e su questo punteremo”. Il dinamico direttore del Teatro Romano Ferdinando Creta annuncia l'ennesima iniziativa volta alla valorizzazione dell'importante arena archeologica.

Stasera e domani chi vuole potrà concedersi una visita nella splendida area che sarà aperta dalle 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso 22.15) al costo promozionale di un euro.

Continua la politica di prezzi molto accessibili per incentivare le visite “Abbiamo un biglietto praticamente simbolico” dettaglia Creta che ricorda che fino a 18 anni l'ingresso è gratuito, fino ai 25 costa un euro, dai 25 due euro.

E' soddisfatto delle aperture di Ferragosto: “Abbiamo registrato 180 visitatori contro i 140 dello scorso anno, un incremento significativo. Basti pensare che il Mann di Napoli ne ha registrati 1600 visitatori ed è chiaramente dieci volte il Teatro Romano di Benevento”.

E torna poi a spiegare: “Le aperture serali possono favorire il processo di integrazione del teatro con la città perché in estate c'è tanta voglia di godersi questo monumento e in orario serale c'è grande suggestione per l'illuminazione realizzata con la Gesesa che mostra un aspetto che di giorno non si riesce a cogliere”.

Già fissata la prossima data. “Il 24 agosto, giorno di San Bartolomeo, Santo Patrono della Città il Teatro Romano sarà aperto gratuitamente e a questo abbiamo aggiunto anche un'apertura serale”.

Ma quelle di agosto sono in realtà sperimentazioni che annunciano un percorso più articolato ancora in fase di preparazione e in programma a settembre.

“Dall'8 al 22 settembre presenteremo un percorso di aperture serali per il quale ci sarà bisogno, però, della prenotazione. Offriremo, infatti, un teatro diverso. Si chiamerà “Città Teatro” e i visitatori potranno essere guidati alla scoperta del monumento attraverso proiezioni multimediali che raccontano il teatro di Benevento nella storia e nel tempo con varie postazioni e inserimento di presenze recitative”.