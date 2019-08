Galleria pista ciclopedonale, Bosco: ora è in sicurezza Dopo la caduta di calcinacci transennata la Polizia municipale ha transennato la zona

“Pur essendo un’opera acquisita al patrimonio della Provincia – spiega Fioravante Bosco, comandante della polizia municipale – siamo immediatamente intervenuti con nostro personale per rendere sicura l’area. Infatti, sono tanti coloro che giornalmente camminano o corrono lungo la pista ciclabile, una cui parte attraversa proprio la galleria denominata Colle Sant’Angelo. Naturalmente – conclude Bosco – ho immediatamente interloquito con i funzionari De Bellis e Panarese dell’Ente Provincia per un intervento risolutivo del problema”.

Così Bosco sull'intervento in contrada Scafa, all’altezza della ex-galleria della linea ferroviaria denominata “Colle Sant’Angelo” per metterla in sicurezza rispetto alla possibile caduta di un concio di pietra, posto a latere della chiave di volta della predetta galleria.

Ai due lati di accesso alla galleria sono state apposte delle transenne da parte degli operai comunali per delimitare l’area di pericolo e precluderne l’accesso.