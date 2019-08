Da via Napoli a viale Atlantici, si lavora al restyling L'assessore ai lavori pubblici del Comune dettaglia gli interventi in corso e quelli da attuare

“Purtroppo è necessario attendere per permettere la riuscita dell'intervento”. L'assessore ai Lavori pubblici del comune di Benevento, Mario Pasquariello risponde alle polemiche sollevate dai commercianti che lavorano intorno al Ponte Santa Maria degli Angeli chiuso fino a fine mese per il rifacimento della pavimentazione.

In tanti avevano evidenziato i disagi che stanno vivendo per la chiusura del viadotto che collega il centro al Rione Libertà.

“Il Ponte andava rifatto e abbiamo scelto questo periodo perché ci è sembrato quello che avrebbe creato meno disagi possibili a residenti e commercianti. Il montaggio è finito ma l'impresa ci ha chiesto un tempo congruo affinché si assestino i sampietrini, dunque fino al 24 agosto il ponte sarà chiuso ma a fine mese risolveremo il problema”.

Non solo il ponte Santa Maria degli Angeli, Pasquariello dettaglia anche altri lavori in corso in città e prossimi progetti ancora da effettuare.

“Ne abbiamo approfittato per mettere in atto anche altri lavori su via delle Puglie e via Napoli, sia al manto stradale che ai marciapiedi con interventi localizzati. Stiamo lavorando anche a Capodimonte e nella zona di Cretarossa e a breve cominceremo anche sul viale Mellusi”.

Quindi le prossime mosse “Speriamo al più presto di poter mettere a gara anche il progetto che riguarda il riassetto di Viale atlantici e Pacevecchia soprattutto per rimediare ai danni creati dalle radici dei pini con interventi mirati sia sul manto stradale che sui marciapiedi”.