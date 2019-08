Smog. Sui social l'invito a Mastella: piantiamo un bosco La proposta sui social sta riscuotendo interesse e partecipazione

"Piantiamo un bosco a Benevento in un'area demaniale, è la migliore opzione per tenere sotto controllo la qualità dell'aria e la temperatura della città". Comincia così l'invito rivolto attraverso i social al sindaco Clemente Mastella da Angela Del Grosso. Invito che ha trovato l'immediata condivisione di molti altri beneventani. "La politica si deve occupare non solo della contingenza ma anche del futuro delle nuove generazioni basta poco". Cosi prosegue il messaggio che si sta diffondendo via social sotto gli hashtag #NoCO2 #Beneventogreen #adottiamounalbero.