Benevento: "Centro è un mortorio, di sera meglio andar fuori" La protesta di una cittadina che scrive all'assessore Picucci: "Villa desolata, come il corso"

Lettera di una cittadina all'assessore Picucci, per lamentare la scarsa vitalità del centro di Benevento: "Vivo ormai da anni lontano da Benevento...dove torno per il weekend quando posso e come quest'anno in occasione delle ferie estive per stare con i miei genitori.

ebbene Non posso fare a meno di notare la totale assenza di qualunque evento o manifestazione degna di nota nella settimana di Ferragosto.

l'unica alternativa per le persone rimaste qui come i miei genitori era quella di passeggiare per il corso Garibaldi o andare come ieri sera nella villa comunale dove c'era la desolazione più totale.lei magari ha trascorso la sua bella settimana di Ferragosto al mare o chissà dove e ha pensato invece A chi rimaneva qui a Benevento? Mi sa di no. che pena notare come una città come Benevento che potrebbe essere promotrice di tante manifestazioni culturali lasci soli cittadini proprio nella settimana più pesante per chi resta a casa. fortunatamente per i miei genitori c'eravamo io e mia sorella ed entrambe li abbiamo portati a Telese dove paradossalmente c'è più vita rispetto a Benevento.

lei caro assessore che come me, che sono una dirigente dell'amministrazione pubblica, è pagato dai cittadini dovrebbe rendere un servizio degno del ruolo che occupa.

caro assessore questo non è lo sfogo di una cittadina che ormai vive da anni tra Napoli e Caserta, ma mi creda è il sentire di molti cittadini che guardano al comune in questi giorni con sdegno".