Benevento rovente... fino a giovedì Temperature in aumento, poi temporali

Benevento tra le città più calde al centro dell'ennesima ondata di caldo africano che riporterà le temperature a sfiorare picchi di 38 gradi al Centro-Sud.

L'afa tornerà a farsi sentire con un picco esagerato previsto per giovedì quando la colonnina di mercurio potrebbe sfiorare i 40 gradi.

Ma l'afa, questa volta, non durerà. Già da venerdì sono previsti forti fenomeni temporaleschi e temperature in diminuzione che dovrebbero protrarsi per diversi giorni.