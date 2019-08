Agenti in borghese contro l'abbandono degli animali Il comandante della polizia municipale illustra il progetto che ha preso il via oggi

Agenti in borghese a Benevento contro l'abbandono degli animali e per verificare il rispetto degli amici a quattro zampe. Ad annunciarlo il comandante della polizia municipale, Fioravante Bosco che illustra le iniziative messe in campo in questo periodo estivo. Da oggi infatti in città sono ripresi anche i controlli per monitorare il rispetto della differenziata: “In alcuni quartieri la differenziata non veniva effettuata correttamente, per cui proseguiremo con i controlli in tutta la città ma la situazione ad oggi sembra essere migliorata. Da questa mattina inoltre è partito un nuovo progetto finanziato dal Ministero dell'Interno per controllare il benessere degli animali, contro l'abbandono dei cani e per verificare che siano microchippati. Verifiche che saranno effettuate tutte le mattine anche in borghese per controllare che chi ha un cane lo tenga nelle condizioni migliori possibili e risponda anche alle esigenze della città”. Controlli che hanno registrato già “un riscontro positivo da parte dei cittadini”. Intanto riprenderanno nel fine settimana anche i controlli che riguardano la movida e il rispetto della Ztl nel centro storico: “C'è bisogno di ottemperare il rispetto dei residenti e di chi si vuole divertire”, ricorda Bosco evidenziando i divieti che “riguardano la musica e la presenza di autovetture non autorizzate nella zona a traffico limitato”. E rispetto all'azione messa in campo nelle scorse settimane dalla polizia municipale, Bosco evidenzia: “Abbiamo avuto ottimi risultati e già dal prossimo fine settimana saremo di nuovo su strada e proseguiremo fino alla fine di 'Città spettacolo'. Controlli che successivamente saranno stabiliti di volta in volta in base alle esigenze della città in quanto c'è bisogna sempre di riuscire ad ottemperare la sicurezza dei cittadini e le esigenze dei residenti soprattutto nel fine settimana”.