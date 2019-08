Buoni libri di testo per la scuola, pubblicato l'avviso Ecco chi potrà accedere al beneficio per l'anno scolastico 2019/2020

"A seguito della Delibera di Giunta regionale numero 358 del 30 luglio 2019 con cui la Regione Campania ha adottato i criteri di riparto del fondo statale per la fornitura dei libri di testo, è stato pubblicato l’avviso per l’erogazione, tramite vouchers, dei contributi relativi alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020 a favore degli studenti che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado presenti sul territorio comunale". A comunicarlo, in una nota, l'assessore all’Istruzione e alla Cultura del comune di Benevento, Rossella Del Prete: "Possono accedere al beneficio a mezzo consegna di vouchers nominativi - da utilizzarsi presso le librerie accreditate esclusivamente per l’acquisto dei libri di testo e del materiale di ausilio didattico -, gli alunni delle scuole dell’obbligo e delle superiori, il cui reddito familiare Isee, in corso di validità nell’anno 2018, appartenga alle seguenti fasce: Fascia 1 - Isee da zero a 10.633 euro; Fascia 2 - Isee da 10.633 euro a 13.300 euro. I richiedenti che producano certificazione Isee pari a ZERO - viene precisato nella nota - come previsto dai decreti legislativi 109/98 e 130/2000, dovranno attestare e quantificare, pena esclusione dal beneficio, le fonti ed i mezzi da cui traggono sostentamento. Entro il 30 agosto saranno rese note le librerie accreditate dove le famiglie beneficiarie del contributo potranno utilizzare i vouchers".