Lavoratori Samte. "Serve cassa integrazione straordinaria" Tizzani FpCgil: appello al Ministero del lavoro

Il destino di 41 lavoratori della Samte al centro dell'incontro che si è tenuto questa mattina presso gli uffici amministrativi dell'azienda partecipata della provincia di Benevento che si occupa della gestione del ciclo dei rifiuti.

“C'è di buono solo la volontà e la disponibilità da parte dell'azienda di salvare e ricollocare il primo gennaio tutti i 41 lavoratori interessati dal provvedimento – ha spiegato Antonio Tizzani FpCgil - al tavolo abbiamo preteso ciò prima di ogni altra strada”.

Una strategia per scongiurare il licenziamento e attivare dopo gli ammorizzatori ordinari le procedure straordinarie.

“Accogliamo positivamente – continua Tizzani - l' impegno assunto al tavolo e la disponibilità a garantire la piena occupazione di tutto il personale da parte dell'amministratore unico Carmine Agostinelli ora c'è da lavorare ancora tanto.

Per il rispetto dovuto ai lavoratori giovedì prossimo ci confronteremo con loro alla ricerca di una possibile soluzione per evitare il licenziamento e giungere fino alla data d'avvio delle attività del 1 Gennaio 2020 come previsto dal piano industriale della Samte.

La priorità e l'obiettivo restano sempre gli stessi: la cassa integrazione straordinaria del ministero del lavoro”.