"Turismo e tempo libero, resta gap tra provincia e capoluogo" Il commento dell'assessore al Turismo, Picucci: "Bisogna fare squadra tra comune e territorio"

“In merito alle classifiche riportate da "Il Sole 24 Ore" sugli 'indici del tempo libero', è da precisare che i dati riguardano l'intera provincia e non solo i vari Comuni capoluoghi citati. Come si evince dalle note informative, infatti, il punteggio relativo ai 107 capoluoghi di provincia di riferimento è il risultato della media dei punteggi ottenuti dai vari territori". Così in una nota l'assessore al Turismo e agli Spettacoli, Oberdan Picucci che in merito commenta: "Negli ultimi anni, a Benevento, stiamo registrando un incremento della 'proposta di svago' con una plularità di manifestazioni di oggettivo richiamo ed iniziative atte alla valorizzazione dei siti culturali e di attrazione pubblica. L'incremento di frequenza di visitatori dell'ultimo periodo evidenzia una ripresa di Benevento, ma il gap da questo punto di vista del capoluogo rispetto a parte della provincia ancora resta. Un segnale - conclude Picucci - che auspichiamo sia un incentivo a fare squadra tra Comune e territorio, affinché la sinergia con questa parte di provincia possa portare ad una collettiva ripresa”.