"Un programma per le aree interne contro lo spopolamento" L'appello del presidente Di Maria: "Servono misure a sostegno dei giovani e dei piccoli centri"

Dal turismo religioso all'adozione di nuove misure di defiscalizzazione a sostegno dei giovani per combattere lo spopolamento e promuovere il rilancio delle aree interne. E' l'appello del presidente della provincia di Benevento, Antonio Di Maria che in occasione della partenze del treno storico Pietrelcina – Assisi, previsto a settembre, evidenzia la necessità di avviare una programmazione su scala nazionale per la “Strategia delle Aree Interne” finalizzata alla rinascita dell'Appennino e del Mezzogiorno: “E' sicuramente una grande occasione per il rilancio di tutta la Dorsale Appenninica. Un progetto, quello del Treno storico che la Provincia ha voluto fortemente perché la questione delle aree interne va affrontata a livello nazionale e mi auguro che con questa iniziativa possiamo portarla in Parlamento. Bisogna iniziare a fare una seria programmazione sulla strategia nazionale per le aree interne perché questi territori hanno le stesse problematiche dalla Sicilia alla Lombardia”. E tra le criticità da affrontare Di Maria ribadisce la necessità di combattere “lo spopolamento creando le condizioni per attrarre nuovamente i giovani in questi territori”. Di qui la necessità secondo Di Maria di una serie di “misure a sostegno dei giovani nonché per la valorizzazione dei centri storici, misure che prevedano fiscalità di vantaggio per queste aree perché è impensabile che un piccolo artigiano delle aree interne abbia le stesse incombenze di un grosso artigiano della Costiera oppure di una grande città come Roma”. Tante dunque secondo il presidente della Provincia le iniziative da mettere in campo per il rilancio delle aree interne: “Dall'attuazione della legge 158 per i piccoli comuni alla programmazione delle unioni montane alla valorizzazione dei centri storici – conclude Di Maria – c'è veramente molto da fare”.