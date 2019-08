"Il premio Ugo Gregoretti sarà ideato dal maestro Paladino" L'annuncio del sindaco Mastella in vista della 40esima edizione di 'Città Spettacolo'

"Nel 40esimo anniversario, “Benevento Città Spettacolo” dedica un premio per il teatro al suo fondatore, Ugo Gregoretti.

Il premio avrà una prestigiosa firma, sarà ideato dal grande Mimmo Paladino che, come il Maestro Gregoretti, ha fatto tanto per la città di Benevento e che regalerà a quest’ultima un ulteriore tesoro da preservare". A comunicarlo il sindaco di Benevento, Clemente Mastella che in una nota annuncia: "Il Premio Ugo Gregoretti Teatro sarà assegnato ogni anno ad importanti personalità che si sono da sempre contraddistinte e che tanto hanno dato al mondo del teatro".