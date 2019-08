Legambiente, Basile: "Un bosco? Sì ma con piante autoctone" Il commento del presidente dell'associazione ambientalista dopo la proposta di un bosco in città

Continua a registrare sempre nuove adesioni la proposta, partita dai social ed accolta anche dal sindaco Mastella, di realizzare un bosco a Benevento per combattere l'inquinamento e contribuire al miglioramento della qualità dell'aria. Sull'iniziativa interviene oggi anche il presidente della sezionale locale di Legambiente, Antonio Basile che riconosce la valenza del progetto ma invita a fare attenzione agli alberi da piantare: “Sicuramente si tratta di un'iniziativa encomiabile, in quanto ricordiamo che le alberature oltre a combattere l'inquinamento hanno effetti positivi anche sul dissesto idro-geologico pertanto speriamo effettivamente si possa realizzare”. Proprio sulla fattibilità del progetto l'esponente di Legambiente ricorda però la “necessità di riuscire a individuare un'area che possa effettivamente ospitare gli alberi”, quindi propone: “Forse sarebbe più facile introdurre essenze arboree a rete, invece di concentrarle tutte in un unico nucleo e magari che colleghi la villa comunale alle aree periferiche visto che ci sono tante strade che non sono alberate. Inoltre – prosegue Basile – sarebbe preferibile avere essenze arboree autoctone e che si sposino bene con il contesto urbano per evitare quello che è successo sul Viale Atlantici, quindi evitare le radici che danneggiano l'asfalto oppure alberi che dopo alcuni anni possono rischiare di cadere e diventare un pericolo per la pubblica incolumità”. Un progetto dunque dalle molteplici possibilità e che anticipa la Festa dell'Albero promossa a novembre ogni anno da Legambiente che “propone a enti pubblici e privati di piantare uno o più alberi per avere città più verdi, meno inquinamento e un ambiente più vivibile a misura d'uomo”.