Rifiuti. Lavoratori all'Ato? Romito: "Serve tempo" | VIDEO Il direttore dell'Ambito territoriale: "Se ne parlerà quando avremo la completa gestione"

“Da più parti arrivano richieste di impiegare i lavoratori degli ex consorzi presso l'Ato rifiuti di Benevento. Ipotesi fattibile ma serve tempo. Mi sono insediato da una settimana e peraltro a cavallo del Ferragosto”. Così il direttore dell'Ato rifiuti sannita, Massimo Romito risponde alle richieste di stabilizzare i lavoratori degli ex consorzi una volta per tutte. Romito non nasconde la fattibilità di quella che per ora è una richiesta ma frena e non vuole creare false illusioni “a queste persone che da anni soffrono una situazione di precariato assurda”.

“Sicuramente – rimarca Romito - ci sarà una riflessione da fare ma si potrà parlare di questo quando l'Ato avrà la materiale gestione dei siti e sul sistema di raccolta. Stesso discorso vale anche per l'impiantistica che dovrà passare all'Ato, ma anche in questo caso ci sarà da rispettare un programma”.

CLICCA SULLA FOTO E ASCOLTA L'INTERVISTA AL DIRETTORE DELL'ATO