"Dopo l'Anfiteatro romano un progetto per l'ex Metalplex" Prosegue il recupero dell'importante monumento abbandonato da anni

Prosegue il lavoro dei volontari dell'associazione Sannio Report per rendere ancora una volta fruibile un sito archeologico importante e purtroppo in abbandono.

Da qualche settimana si lavora presso l'Anfiteatro Romano, nei pressi della stazione Appia, procedendo ad una ripulitura che, per ora, sta interessando ancora la vegetazione che aveva avvolto tutto il sito.

“Abbiamo pulito tutta la recinzione dalla parte interna – dettaglia Felice Presta – praticamente la parte più difficile. Continueremo a lavorare ma è necessario che ora l'Asia ci aiuti portando via le erbacce che abbiamo tagliato e i rifiuti che abbiamo raccolto. Ora scenderemo giù completando la pulizia nella zona più vicina agli scavi per risalire in percorso opposto fino all'ingresso”.

Quindi le prossime mosse “Ora che il primo step è a buon punto è necessario valutare le mosse per la valorizzazione del sito. Entrando in collaborazione con la Soprintendenza inviteremo i responsabili Bonomo e Foresta a visitare l'area. Il nostro intervento – continua - serve per rendere visibile gli scavi dell'anfiteatro del quale attendiamo anche lo studio del 1997 per aggiungere spiegazioni storiche che, potrebbero anche essere ospitate da alcuni pannelli già esistenti”.

Insomma a via Munanzio Planco si è ancora nel pieno delle attività ma già si pensa alle prossime mosse da mettere in campo.

“Presenteremo – spiega – un progetto per il recupero dell'area dell'ex Metalplex, anche quella abbandonata da anni, che, lo ricordiamo, è comunale”.