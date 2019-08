Lavori viadotto Mele: rallentamenti su raccordo a San Giorgio Segnalato da Anas: da lunedì chiusa corsia di marcia fino al 20 settembre

Per consentire l'avanzamento dei lavori di manutenzione programmata in corso sul viadotto 'Mele', lungo il Raccordo autostradale di Benevento, si rendono necessarie limitazioni provvisorie al transito tra il comune di San Giorgio del Sannio (Benevento) e il comune di Venticano (Avellino). Lo segnala Anas specificando che nel dettaglio, da lunedì 26 agosto sarà chiusa la corsia di marcia del tratto compreso tra il km 1,000 ed il km 1,800 del Raccordo autostradale, in direzione Benevento, con deviazione del traffico sulla corsia di sorpasso. Il provvedimento sarà in vigore fino al 20 settembre.