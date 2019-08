"Statua di Papa Orsini al buio: non va bene" La protesta di un cittadino: "I faretti non funzionano: serve più cura per i nostri monumenti"

Protesta di un cittadino, Vincenzo De Tata, per un dettaglio relativo alla statua di Papa Orsini nella piazza a lui dedicata. L'opera al buio non piace, di qui la richiesta di tornare a illuminarla: " ieri sera in giro al corso Garibaldi in cerca di un po' di fresco, sono capitato in piazza Orsini dove ho constatato che il monumento eretto per l'omonimo Papa é desolatamente ed inspiegabilmente al buio più totale. Sia il faro messo a suo tempo dopo l'ennesimo tentativo di restauro, che i faretti che circondano il complesso monumentale sono spenti da tempo. Possibile che non è possibile avere un po' più di cura per i nostri monumenti? Segnalo la cosa a chi di dovere con la speranza che si faccia qualcosa al più presto".