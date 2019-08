Russo: "Giostre rotte, maggiori controlli ai giardinetti" L'appello dell'esponente dei Moderati: "Serve maggior senso civico da parte di tutti"

“Alcuni cittadini di via Pietro Collevaccino mi hanno segnalato, in questi giorni, atti vandalici ai danni delle giostre dei bambini, scritte ed abbandono di bottiglie sul prato antistante, che non permettono ai piccoli della zona di poter giocare liberamente". Così in una nota Angela Russo, consigliera comunale dei Moderati e Presidente della commissione Mobilità che in merito commenta: "È necessario pertanto che s’intensifichino i controlli da parte delle forze dell’ordine, in modo da prevenire e disincentivare azioni di questo tipo. Mi faccio portavoce pertanto della richiesta dei genitori dei piccoli di aggiustare al più presto le giostre danneggiate". Di qui l'appello ad un maggiore senso civico da parte di tutti: "Il mio appello - afferma Russo - va inoltre a coloro che hanno reso impraticabili i giardinetti perché si rendano conto che ciò che è pubblico è un bene di tutti che, se depauperato, comporta costi e disagi alla comunità. Il senso civico di ognuno di noi deve portare a rispettare ciò che è degli altri più di quanto si rispetterebbero i propri oggetti”.