Statue al buio: "Dopo Papa Orsini anche Padre Pio" La segnalazione riguardo la statua alla Rotonda dei Pentri"

Nei giorni scorsi un lettore ha segnalato a Ottopagine l'assenza di illuminazione alla statua di Papa Orsini nell'omonima piazza in centro, oggi arriva una nuova segnalazione, per una nuova statua, per un altro santo, anch'essa al buio, quella di Padre Pio alla Rotonda dei Pentri: "Apprezzo il risalto dato alla segnalazione riguardante il buio calato sul monumento

a Vincenzo Maria Orsini. Aggiungo che da qualche anno segnalo la interuzzione

della illuminazione alla Rotonda dei Pentri e il buio calato sulla Statua di San Pio

da Pietrelcina . Non sono riuscito a chiarire chi abbia le competenze per rimediare tra assessorato comunale e parrocchia dello Spirito Santo . Dobbiamo confidare in un miracolo ? "