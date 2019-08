Riapre il ponte 'Santa Maria degli Angeli', lavori terminati Ad annunciarlo sui social il sindaco Mastella

Riaprirà questo pomeriggio a Benevento il Ponte di Santa Maria degli Angeli. Terminati i lavori per il ripristino della pavimentazione, infatti, l'importante arteria di collegamento tra il rione Libertà e il centro cittadino sarà nuovamente aperta al traffico veicolare. A comunicarlo il sindaco Clemente Mastella che sui social ha annunciato la “conclusione dell'intervento e la riapertura al traffico del ponte dove - come precisato dallo stesso primo cittadino - restano ora da tracciare le strisce di divisione della carreggiata”. Una decisione accolta con entusiasmo dai cittadini e dai residenti della zona “felici di poter accorciare le distanze per raggiungere il centro”. Particolarmente soddisfatti i commercianti della zona che in questo mese di stop avevano riscontrato diverse difficoltà: “Bene che riapra, ci voleva, per cui speriamo ora torni tutto alla normalità”.