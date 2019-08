Sosta auto invalidi, le disposizioni per città spettacolo Stalli sorvegliati da una pattuglia della polizia municipale

Il comune di Benevento comunica che, in occasione della 40^ edizione di “Benevento Città Spettacolo”, in programma dal 25 al 31 agosto 2019, al fine di evitare disagi ai portatori di handicap, muniti di contrassegno invalidi, che siano residenti in via 24 Maggio, via Perasso, via Vianelli, viale dei Rettori, P.za 4 Novembre e Piazza Castello, in via del tutto eccezionale, potranno lasciare in sosta l’autovettura a loro servizio in P.za Risorgimento nel tratto antistante l’Ufficio del giudice di pace.

Tale tratto di strada sarà sorvegliato, durante l’intera durata della manifestazione in parola, da una pattuglia della Polizia municipale.